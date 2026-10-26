Москва26 окт Вести.Минтранс, Росавиация, Ространснадзор и авиакомпании разрабатывают единую систему уведомлений о задержках рейсов. Специалисты дорабатывают правила, заявил ИС "Вести" председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Когда рейс отменяют или переносят, люди оказываются в полном неведении. Бывают случаи, когда людей по несколько часов не выпускают с борта воздушного судна. В связи с этим, указал он, разрабатываются правила, регламентирующие права пассажиров и обязанности перевозчиков.

Это … требует активных и быстрых действий, чтобы организовать правовое поле для подобного рода случаев. Если человек в город летит в город X, значит, не имеет значения у кого он брал билеты и дальше он должен лететь на тех же материальных условиях. ... Еще лучше - это тоже мировая практика - билет считать действительным для полетов в любой авиакомпании. Особый пункт правовой должен быть в регламентах по поводу этого пассажира. Билет автоматически переносится на ближайший рейс, если это устраивает кого-то. Или возвращаются полностью средства или другой вид транспорта выделяется. … Есть федеральные авиационные правила, их должны все авиакомпании придерживаться поделился Смирнов

Ранее сообщалось, что авиакомпании в России могут обязать бесплатно уведомлять пассажиров по СМС об отмене, переносе и задержке рейсов более чем на 30 минут. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди".