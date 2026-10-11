Компенсации за задержку и отмену авиарейсов предложили автоматизировать Зотов: выплаты за задержку и отмену авиарейсов должны стать автоматическими

Москва11 окт Вести.Выплата компенсаций пассажирам при задержках и отменах авиарейсов должна быть автоматической. Такое мнение высказал председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов в интервью "Российской газете".

Нужна автоматизация этих выплат. Это позволило бы людям сразу получать помощь, без траты времени на обращения в авиакомпанию приводит издание слова эксперта

В настоящее время перевозчик обязан выплатить штраф в 100 рублей за каждый час просрочки доставки в пункт назначения. Однако при этом общая сумма штрафа не может превышать 50% стоимости билета.