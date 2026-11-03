"Известия": в РФ хотят упростить возврат средств за авиабилеты при отмене рейсов "Известия": авиавласти намерены упростить процедуру возврата средств за билеты

Москва3 ноя Вести.В России обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты при отмене регулярных рейсов.

Как сообщают "Известия", депутатский корпус выступил с предложением проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты. Минтранс обсуждает эту инициативу с участниками рынка перевозок для представления консолидированной позиции.

По данным издания, что в авиакомпаниях полагают, что серьезных проблем с электронным возвратом билетов у пассажиров нет.

Ранее стало известно, что дополнительный сбор в составе цены авиабилетов, направленный на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации 258 самолетов, может быть введен в РФ в 2027 году. Уточняется, что на внутренних рейсах авиасбор будет составлять 500 рублей, а на международных - 1 тысячу рублей.