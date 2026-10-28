В 2027 году может быть введен авиасбор на 258 самолетов

Авиасбор в стоимости билетов в 2027 году может быть введен на 258 самолетов В 2027 году может быть введен авиасбор на 258 самолетов

Москва28 окт Вести.Дополнительный сбор в составе стоимости авиабилетов, направленный на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации 258 самолетов может быть введен в РФ в 2027 году. Об этом сообщается в заключении комитета по бюджету и сборам Госдумы по проекту федерального бюджета на 2027-2029 года.

Уточняется, что на внутренних рейсах авиасбор будет составлять 500 рублей, а на международных – 1 тысячу рублей.

В документе отмечается, что разработка механизма поручена Минпромторгом РФ. Мера направлена на поддержание самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300. При этом объем федеральной субсидии по программе "Развитие авиационной промышленности" в бюджете проекта на ближайшие три года составляет 130,7 млрд рублей.

26 августа сообщалось, что Министерство транспорта России разработало правила нового авиационного сбора с пассажиров, сумма которого составляет 150 рублей с человека.