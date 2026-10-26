Вице-премьер Кожемяко: в РФ продолжат субсидирование авиаперелетов в 2027 году

В кабмине РФ рассказали о планах на программу льготных авиаперелетов в 2027 году Вице-премьер Кожемяко: в РФ продолжат субсидирование авиаперелетов в 2027 году

Москва26 окт Вести.Программа льготных авиаперелетов в России останется в 2027 году. Об этом KP.RU заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олег Кожемяко.

По его словам, власти намерены продолжать поддерживать политику субсидирования перелетов.

Нужно исходить из возможностей и государства, и бюджета, и авиапарка наших самолетов. Мы будем очень внимательно смотреть за всей этой ситуацией добавил он

Кожемяко также пояснил, что зимой субсидированных полетов меньше, поскольку эти месяцы не являются отпускным периодом.

Министерство транспорта ведет такую взвешенную политику и рассчитывает, чтобы в летние месяцы проблемы с воздушными судами были решены и количество их увеличено подчеркнул вице-премьер

Ранее сообщалось, что кабмин прорабатывает возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Цены на отечественные рейсы могут вырасти на 500 рублей, а на международные – на 1000 рублей.