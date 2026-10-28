Москва28 октВести.Минпромторг и Минфин предложили правительству России возобновить программу льготного автокредитования с 1 декабря, и данная инициатива была поддержана. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
С 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 годасообщил он
Мантуров выразил мнение, что эта мера станет хорошим подспорьем и поддержкой и для российских автопроизводителей, и для граждан, имеющих право воспользоваться этой программой.
Ранее в Минпромторге рассказали о планах по финансированию льготных автокредитов.