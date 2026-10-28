Программу льготных автокредитов возобновят с 1 декабря из лимитов 2027 года Мантуров: программу льготных автокредитов возобновят с 1 декабря

Москва28 окт Вести.Минпромторг и Минфин предложили правительству России возобновить программу льготного автокредитования с 1 декабря, и данная инициатива была поддержана. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

С 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года сообщил он

Мантуров выразил мнение, что эта мера станет хорошим подспорьем и поддержкой и для российских автопроизводителей, и для граждан, имеющих право воспользоваться этой программой.

Ранее в Минпромторге рассказали о планах по финансированию льготных автокредитов.