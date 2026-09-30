Москва30 сенВести.В текущем году в России более 178 тысяч автомобилей реализовано по программам льготного кредитования и лизинга. Информацию об этом предоставил Минпромторг РФ.
За прошедший период в рамках обеих программ реализовано 178,2 тысячи автомобилейсказано в материале
Согласно этой информации, свыше 123 тысяч машин из этого числа - это авто, реализованные по программе льготного кредитования; а 54,8 тысячи машин - по программе льготного лизинга.
Кроме того, Минпромторг проинформировал о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в 2026 году на программы льготного автокредитования и лизинга.
В мае пресс-служба ВТБ заявляла, что объем выданных российскими банками автокредитов в январе – апреле 2026 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.