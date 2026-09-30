Свыше 178 тысяч авто реализовано в России в 2026-м на льготных условиях

Раскрыто, сколько авто реализовано в 2026 году в РФ на льготных условиях Свыше 178 тысяч авто реализовано в России в 2026-м на льготных условиях

Москва30 сен Вести.В текущем году в России более 178 тысяч автомобилей реализовано по программам льготного кредитования и лизинга. Информацию об этом предоставил Минпромторг РФ.

За прошедший период в рамках обеих программ реализовано 178,2 тысячи автомобилей сказано в материале

Согласно этой информации, свыше 123 тысяч машин из этого числа - это авто, реализованные по программе льготного кредитования; а 54,8 тысячи машин - по программе льготного лизинга.

Кроме того, Минпромторг проинформировал о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в 2026 году на программы льготного автокредитования и лизинга.

В мае пресс-служба ВТБ заявляла, что объем выданных российскими банками автокредитов в январе – апреле 2026 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.