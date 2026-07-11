Москва11 июл Вести.Правительство РФ увеличило объем инвестпроектов льготного лизинга самолетов, направив туда дополнительные 126,15 млрд рублей, и сдвинуло сроки на четыре года. Об этом говорится в распоряжении кабмина, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

В паспорте инвестиционного проекта "Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов"… в пункте 2 слова "эксплуатанту в 2023-2025 годах" заменить словами "эксплуатантам в 2026-2029 годах", в пункте 8 слова "175,4 миллиардов рублей" заменить словами "290693000 тысяч рублей" указано в документе

Выгодоприобретателями теперь стали российские авиакомпании, а не "Аэрофлот", как это было раньше. В рамках этой программы им будут поставлять 18 МС-21, 34 SJ-100 и 11 Ту-214.

Ранее Минпромторг РФ анонсировал конкурс по замене французского двигателя SJ-100.