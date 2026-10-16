Москва16 окт Вести.Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что российские авиакомпании вновь предлагают жителям региона билеты по более низкой цене.

Хорошая новость, у авиакомпаний появились в продаже дополнительные субсидированные авиабилеты написал он в мессенджере MAX

По данным Беспрозванных: "Аэрофлот" предлагает билеты в Москву и Санкт-Петербург и обратно на декабрь, "Сибирь" – в Москву на ноябрь-декабрь, "Уральские авиалинии" – в Москву и Санкт-Петербург с октября по декабрь.

Возможность продажи субсидированных авиабилетов рассматривают и другие авиакомпании, добавил губернатор.

Летом субсидированных билетов для жителей Калининградской области у перевозчиков практически не было. По данным местных СМИ, в конце августа цена билета до Санкт-Петербурга могла доходить до 30 тысяч рублей.