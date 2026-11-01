Москва21 ноя Вести.Министерство транспорта России планирует увеличить число субсидируемых авиабилетов для перелетов внутри страны. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.

По его словам, предполагается пересмотреть маршруты в текущих лимитах, но при этом сделать упор на региональную составляющую в большем объеме.

Число билетов должно в связи с этим увеличиться пояснил министр транспорта РФ

В России в настоящее время действуют три программы субсидирования пассажирских авиаперевозок. В частности, речь идет о полетах на Дальний Восток и в Калининград, прямых рейсах между регионами, минуя Москву, а также социально значимых маршрутах между дальневосточными регионами. В рамках этих льгот в текущем году планируется перевезти более 4,5 млн пассажиров.