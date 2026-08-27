"Аэрофлот" увеличит число льготных билетов в ноябре для ветеранов СВО и их семей Александровский: "Аэрофлот" увеличит число льготных билетов для ветеранов СВО

Москва27 авг Вести.Аэрофлот увеличит число льготных билетов для ветеранов СВО и их семей с началом зимнего сезона, который стартует в ноябре. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский.

Он добавил, что в рамках программы "Аэрофлот бонус" будет запущен ряд инициатив.

Начиная с зимнего сезона, а у нас он начинается в авиации в ноябре, мы существенным образом увеличиваем количество льготных билетов для перевозки к местам отдыха, реабилитации для членов СВО и их семей. Кроме этого, в рамках нашей программы лояльности Аэрофлот Бонус мы также запускаем ряд инициатив. В первую очередь, это связано с присоединением фонда к нашей благотворительной программе "Мили милосердия", а также повышенное начисление количества бонусных миль в рамках этой программы при совершении перелетов заявил Александровкий

Ранее Александровский рассказал о кадровой политике "Аэрофлота". По его словам, компания делает ставку не только на привлечение новых сотрудников, но и на сохранение старых.