"Аэрофлоту" нужно $100 млн для завершения страхового урегулирования по бортам "Аэрофлот" направит $100 млн на выкуп последних шести иностранных самолетов

Москва5 июн Вести.Группа "Аэрофлот" (включает авиакомпании "Россия" и "Победа") планирует выделить около 100 миллионов долларов для завершения процесса страхового урегулирования по оставшимся шести воздушным судам.

Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Сергей Александровский, чьи слова передает газета "Ведомости".

Руководитель компании уточнил, что на протяжении 2025 года компания успешно закрыла споры по 30 лайнерам. Сделки по последним шести бортам "Аэрофлот" намерен оплатить самостоятельно.

Александровский пояснил, что для этого могут быть использованы как собственные ресурсы авиакомпании, так и заемный капитал, добавив, что практически все предыдущие транши, за исключением самого первого, финансировались по аналогичной гибридной схеме без привлечения бюджетных средств.

Согласно финансовой отчетности холдинга по МСФО, успешное урегулирование претензий с зарубежными лессорами по 30 самолетам в прошлом году принесло группе неденежный доход в размере 68,4 миллиарда рублей. Частично эти транзакции обеспечивались за счет выпуска биржевых облигаций на общую сумму 75 миллиардов рублей.

В результате к концу 2025 года кредитный портфель группы вырос почти в четыре раза, составив 167 миллиардов рублей, тогда как обязательства по долгосрочной аренде снизились на треть — до 426,4 миллиарда рублей, чему способствовали расчеты с иностранными контрагентами и укрепление курса национальной валюты.

Ранее президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в показателях работы "Аэрофлота".