Москва5 июнВести.При продаже "Аэрофлота" государство сохранит контрольный пакет. Такой информацией с ИС "Вести" поделился глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Он добавил, что "Аэрофлот" – интересный актив, который имеет хорошие финансовые показатели.
"Аэрофлот" – интересный актив. Аэрофлот имеет хорошие финансовые показатели. Поэтому уверен, что покупатели найдутся, и уверен, что этот актив будет реализован. При продаже части акций "Аэрофлота" государство, тем не менее, сохранит контрольный пакет в собственности государствауточнил министр
Ранее Силуанов рассказал, сколько может выиграть Россия от ситуации в Ормузском проливе. По его словам, сумма может доходить до 1 трлн рублей.