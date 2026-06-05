Силуанов рассказал о сохранении доли государства при продаже "Аэрофлота" Силуанов: при продаже части "Аэрофлота" государство сохранит контрольный пакет

Москва5 июн Вести.При продаже "Аэрофлота" государство сохранит контрольный пакет. Такой информацией с ИС "Вести" поделился глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он добавил, что "Аэрофлот" – интересный актив, который имеет хорошие финансовые показатели.

"Аэрофлот" – интересный актив. Аэрофлот имеет хорошие финансовые показатели. Поэтому уверен, что покупатели найдутся, и уверен, что этот актив будет реализован. При продаже части акций "Аэрофлота" государство, тем не менее, сохранит контрольный пакет в собственности государства уточнил министр

Ранее Силуанов рассказал, сколько может выиграть Россия от ситуации в Ормузском проливе. По его словам, сумма может доходить до 1 трлн рублей.