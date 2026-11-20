Минтранс РФ намерен сделать упор в субсидировании авиаперевозок на регионах

Минтранс хочет перераспределить субсидии на авиаперевозки в пользу регионов Минтранс РФ намерен сделать упор в субсидировании авиаперевозок на регионах

Москва20 ноя Вести.Минтранс России намерен пересмотреть, какие маршруты авиаперевозок будет субсидировать, притом в пользу региональной составляющей, сообщил агентству ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.

Какие конкретно маршруты войдут в программу, он не уточнил.

Мы хотим посмотреть, как рациональнее использовать [программу субсидирования авиаперевозок] с точки зрения перераспределения маршрутов регионального и местного сегмента. В текущих лимитах пересмотреть маршруты, сделав упор на региональную составляющую в большем объеме сказал Ядров

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для субсидирования авиабилетов правительство страны выделило в 2025-2026 годах почти 50 миллиардов рублей. Эта мера, подчеркнул он, позволит перевезти порядка 10 миллионов пассажиров.