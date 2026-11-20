Москва20 нояВести.Минтранс России намерен пересмотреть, какие маршруты авиаперевозок будет субсидировать, притом в пользу региональной составляющей, сообщил агентству ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.
Какие конкретно маршруты войдут в программу, он не уточнил.
Мы хотим посмотреть, как рациональнее использовать [программу субсидирования авиаперевозок] с точки зрения перераспределения маршрутов регионального и местного сегмента. В текущих лимитах пересмотреть маршруты, сделав упор на региональную составляющую в большем объемесказал Ядров
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для субсидирования авиабилетов правительство страны выделило в 2025-2026 годах почти 50 миллиардов рублей. Эта мера, подчеркнул он, позволит перевезти порядка 10 миллионов пассажиров.