Москва19 нояВести.Министерство транспорта РФ вместе с Федеральной таможенной службой создали алгоритм, который позволит доставлять в пункт назначения иностранных пассажиров, чей рейс приземлился на запасном аэродроме. Об этом агентству РИА Новости рассказал министр транспорта Дмитрий Ядров.
Он пояснил, что этим алгоритмом будут пользоваться авиакомпании, аэропорты и государственные ведомства.
Мы совместно с Федеральной таможенной службой, спасибо большое ее руководителю, разработали соответствующий алгоритмотметил Ядров
Ранее СМИ сообщали, что пассажиры иностранных рейсов не могут добраться до места назначения в случае посадки на запасном аэродроме, так как нужно провести растаможивание самолета.
Между тем 19 ноября Ядров заявил, что Минтранс планирует перераспределять средства на субсидирование региональных авиаперевозок, чтобы повысить число рейсов в обход Москвы.