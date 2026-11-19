Минтранс придумал способ доставлять пассажиров с запасных аэродромов Ядров: создан алгоритм доставки с запасных аэродромов иностранных пассажиров

Москва19 ноя Вести.Министерство транспорта РФ вместе с Федеральной таможенной службой создали алгоритм, который позволит доставлять в пункт назначения иностранных пассажиров, чей рейс приземлился на запасном аэродроме. Об этом агентству РИА Новости рассказал министр транспорта Дмитрий Ядров.

Он пояснил, что этим алгоритмом будут пользоваться авиакомпании, аэропорты и государственные ведомства.

Мы совместно с Федеральной таможенной службой, спасибо большое ее руководителю, разработали соответствующий алгоритм отметил Ядров

Ранее СМИ сообщали, что пассажиры иностранных рейсов не могут добраться до места назначения в случае посадки на запасном аэродроме, так как нужно провести растаможивание самолета.

Между тем 19 ноября Ядров заявил, что Минтранс планирует перераспределять средства на субсидирование региональных авиаперевозок, чтобы повысить число рейсов в обход Москвы.