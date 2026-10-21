В России водителей могут начать уведомлять перед эвакуацией автомобилей Минтранс РФ разработал проект о цифровом уведомлении перед эвакуацией авто

Москва21 окт Вести.Министерство транспорта России разработало законопроект, предполагающий направление уведомления водителям перед эвакуацией автомобилей. Об этом сообщил утвержденный на должность министра транспорта РФ Дмитрий Ядров в ходе пленарного заседания Государственной думы.

Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление пояснил он

По словам Ядрова, инициатива предполагает создание единой системы взимания платы. Он уточнил, что речь идет о цифровой платформе, которая предоставит возможность обмениваться информацией об эвакуации машин, а также направлять соответствующие уведомления владельцам.

Ядров подчеркнул, что в случае принятия законопроекта процедура эвакуации станет более удобной для граждан.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили на спецстоянки 215 тысяч автомобилей нарушителей. Как уточнялось, почти 17 тысяч из них были эвакуированы повторно.