Москва22 окт Вести.Министерство промышленности и торговли России подготовило проект постановления, предполагающий отсрочку оплаты утилизационного сбора для российских производителей автотехники, прицепов, а также специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Предлагается перенести сроки оплаты за IV квартал 2026 года и за I – III кварталы 2027 года на декабрь 2027 года говорится в сообщении

В Минпромторге отметили, что соответствующий механизм предоставляет возможность обеспечивать устойчивую финансовую деятельность предприятий. Подчеркивается, что в условиях дорогого заемного финансирования, а также необходимости обслуживать кредитные портфели мера позволяет предприятиям высвобождать оборотные средства с целью реализации инвестиционных программ, закупок комплектующих и своевременной выплаты зарплаты. В ведомстве объяснили, что это необходимо для стабильной работы конвейеров и ритмичных поставок техники потребителям.

Ранее сообщалось, что поступления в российский бюджет в следующем году от утильсбора на транспортные средства составят, как ожидается, 1,78 триллиона рублей. При этом в 2028 году поступления от утильсбора ожидаются в объеме 2,12 триллиона рублей, а в 2029 году – 2,6 триллиона рублей​​​.