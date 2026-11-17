В России могут ввести авиапромышленный сбор Минпромторг России подготовил проекты для введения авиапромышленного сбора

Москва17 ноя Вести.Минпромторг России подготовил пакет законопроектов, предусматривающих введение авиапромышленного сбора. Об этом говорится в материалах ведомства.

Согласно этим документам, собранные средства будут направляться в федеральный бюджет и получат целевое назначение. Как уточняется, речь идет о поддержке поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских гражданских самолетов.

Как следует из материалов, ведомство предлагает установить сбор в размере 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей – на международных.