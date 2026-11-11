Минпромторг подготовил проект корректировки правил утильсбора на авто Минпромторг предложил поменять коэффициенты утильсбора на 2027 год

Москва11 ноя Вести.Министерство промышленности и торговли РФ представило проект изменений порядка расчета и взимания утилизационного сбора, затрагивающих ввоз транспортных средств, в том числе из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Для автомобилей, поступающих через государства ЕАЭС без оформления таможенного выпуска в России, предложено изменить формулу доплаты. Так, к стандартному сбору будет прибавляться разница между расчетными таможенными платежами и фактически уплаченными суммами. При отсутствии подтверждающих документов фактический платеж приравняют к нулю.

Изменения затронут льготный тариф для физических лиц в размере 3,4 тысячи и 5,2 тысячи рублей. Для его сохранения автомобиль потребуется зарегистрировать в течение месяца после оформления таможенного приходного ордера, а также сохранять право собственности на него как минимум один год с момента постановки на учет.

Кроме того, проект корректирует отдельные коэффициенты на 2027 год и классификацию специализированной техники, сохраняя базовые ставки.

Для освобождения от сбора раритетных автомобилей старше 30 лет вводится обязательное условие признания их культурной ценностью.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет России в 2027 году от утильсбора на транспортные средства составят, как ожидается, 1,78 трлн рублей.