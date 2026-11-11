Москва11 нояВести.Министерство промышленности и торговли РФ представило проект изменений порядка расчета и взимания утилизационного сбора, затрагивающих ввоз транспортных средств, в том числе из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Для автомобилей, поступающих через государства ЕАЭС без оформления таможенного выпуска в России, предложено изменить формулу доплаты. Так, к стандартному сбору будет прибавляться разница между расчетными таможенными платежами и фактически уплаченными суммами. При отсутствии подтверждающих документов фактический платеж приравняют к нулю.
Изменения затронут льготный тариф для физических лиц в размере 3,4 тысячи и 5,2 тысячи рублей. Для его сохранения автомобиль потребуется зарегистрировать в течение месяца после оформления таможенного приходного ордера, а также сохранять право собственности на него как минимум один год с момента постановки на учет.
Кроме того, проект корректирует отдельные коэффициенты на 2027 год и классификацию специализированной техники, сохраняя базовые ставки.
Для освобождения от сбора раритетных автомобилей старше 30 лет вводится обязательное условие признания их культурной ценностью.
Ранее сообщалось, что поступления в бюджет России в 2027 году от утильсбора на транспортные средства составят, как ожидается, 1,78 трлн рублей.