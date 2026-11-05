Москва5 нояВести.Обращение в Минпромторг направит первый зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат ЛДПР Каплан Панеш из-за начислений утилизационного сбора.
По словам депутата, начисления могут затронут автомобилистов, которые приобрели машину, ранее ввезенную с территории стран ЕАЭС.
Ответственность должен нести тот, кто ввозил машину и занижал платежи, а не тот, кто купил ее впоследствиизаявил Панеш в беседе с Life.ru
Требования выплатить доначисления утильсбора могут возникнуть из-за нарушений, допущенных при перевозе машины через границу.
Ранее автоэксперт рассказал, как повышение утильсбора повлияет на цены машин.