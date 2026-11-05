Депутат Панеш обратится в Минпромторг из-за доначислений утильсбора Депутат Панеш подготовил обращение в Минпромторг из-за доначислений утильсбора

Москва5 ноя Вести.Обращение в Минпромторг направит первый зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат ЛДПР Каплан Панеш из-за начислений утилизационного сбора.

По словам депутата, начисления могут затронут автомобилистов, которые приобрели машину, ранее ввезенную с территории стран ЕАЭС.

Ответственность должен нести тот, кто ввозил машину и занижал платежи, а не тот, кто купил ее впоследствии заявил Панеш в беседе с Life.ru

Требования выплатить доначисления утильсбора могут возникнуть из-за нарушений, допущенных при перевозе машины через границу.

Ранее автоэксперт рассказал, как повышение утильсбора повлияет на цены машин.