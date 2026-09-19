Нардеп Нагорняк: генераторы на Украине могут подорожать из-за НДС на посылки

Генераторы на Украине могут подорожать из-за НДС на посылки Нардеп Нагорняк: генераторы на Украине могут подорожать из-за НДС на посылки

Москва19 сен Вести.Зарядные станции и генераторы на Украине могут подорожать из-за введения налога на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные посылки. Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа", член Верховной комиссии по вопросам стабильности и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, которые приводит украинское Радио НВ, вырастут цены на импорт, в том числе на оборудование, которое граждане Украины покупают для подготовки к зиме.

Конечно, это (введение НДС на зарубежные посылки – прим. ред.) приводит к подорожанию любого товара, поступающего из-за границы на украинские почтовые отправления сказал Нагорняк

Депутат подчеркнул, что закон был принят из-за необходимости во внешнем финансировании.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян заявил 18 сентября, что в преддверии отопительного сезона Украина подготовила порядка 20-30 миллионов тонн угля для электростанций, однако этого недостаточно.