Эксперт раскрыл, сколько энергоресурсов нужно Украине к отопительному сезону Эксперт Хачатурян назвал число энергоресурсов, необходимых для Украины к зиме

Москва18 сен Вести.В преддверии отопительного сезона Украина подготовила порядка 20-30 тонн угля для электростанций, однако этого недостаточно. Об этом в беседе с ИС "Вести" сообщил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

По его словам, у Украины серьезные проблемы с точки зрения подготовки к сезону на фоне ухудшения состояния энергетической отрасли и воздействия ВС РФ.

Уголь для угольных электростанций необходимо запасти порядка – точных цифр-то нет в данных, поэтому примерные оценки, - где-то порядка от 50 до 70 млн тонн угля необходимо запастись. Запасено на сегодняшний день, по разным данным, от 20 до 30-ти. Если говорить о газе, то тут вообще очень все сложно, поскольку газа в подземных газохранилищах на сегодняшний день объем ниже нормы, [запасено] порядка на 30-40% сказал Хачатурян

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что среди украинцев распространяется паника из-за неготовности страны к холодам и отопительному сезону. Также премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что грядущая зима будет главным вызовом для страны. Он отметил, что Украина готовится к скорым холодам.