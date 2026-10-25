Таможенники предупредили россиян о мошенничестве при импорте машин В ФТС раскрыли наиболее распространенные схемы незаконного ввоза автомобилей

Москва25 окт Вести.Мошенники при ввозе автомобилей в Россию используют ряд схем с неявным нарушением таможенного законодательства страны. Об этом KP.RU рассказал замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Олег Губайдулин.

По его словам, одна из схем предполагает оформление автомобиля как транспорта для международных пассажирских поездок. Для этого предъявляются путевой лист, трудовой договор с иностранной компанией и перевозятся пассажиры. В результате машина получает право на условное освобождение от таможенных платежей.

Другая мошенническая схема связана с временным ввозом автомобилей иностранцами якобы для личного пользования на территории ЕАЭС, хотя транспорт фактически предназначен для продажи.

Кроме того, аферисты привлекают для перепродажи авто переселенцев и других граждан, у которых есть таможенные льготы.

Наиболее распространенной схемой Губайдулин назвал "лжетранзит". В этом случае автомобиль декларируется как следующий через Россию в третью страну, но в действительности остается здесь.

Ранее сообщалось, что с января 2027 года в РФ вырастет утильсбор. Плановое повышение составит 10-20%.