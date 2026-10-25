"Выдавали сигареты за квас": в ФТС рассказали об уловках контрабандистов Федеральная таможенная служба рассказала об уловках контрабандистов

Москва25 окт Вести.Контрабандисты стали маскировать партии коммерческих грузов под покупки обычных пользователей маркетплейсов, чтобы сэкономить на пошлинах. Об этом заместитель главы Федеральной таможенной службы России Олег Губайдулин рассказал в интервью KP.RU.

Торговые интернет-площадки, почту и экспресс-грузы используют для ввоза коммерческих партий товаров под видом покупок обычных граждан, физлиц пояснил он

В погоде за снижением затрат на импорт компании подделывают документы, ввозя незапрещенный товар, но под видом другой продукции с меньшими акцизами. Таможенники видели, как сигареты пытались выдать за партию кваса, диванов или электропроводов.

Также ведется борьба с контрабандистами, которые прячут товары во внутренних полостях контейнеров, ложных бензобаках, внутри бытовой техники, банок с краской и даже конфет.

Ранее глава ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о темпах цифровизации работы ведомства. Внедрение отечественных программных решений позволит повысить скорость операций и упростить работу службы.