Москва25 октВести.Контрабандисты стали маскировать партии коммерческих грузов под покупки обычных пользователей маркетплейсов, чтобы сэкономить на пошлинах. Об этом заместитель главы Федеральной таможенной службы России Олег Губайдулин рассказал в интервью KP.RU.
Торговые интернет-площадки, почту и экспресс-грузы используют для ввоза коммерческих партий товаров под видом покупок обычных граждан, физлицпояснил он
В погоде за снижением затрат на импорт компании подделывают документы, ввозя незапрещенный товар, но под видом другой продукции с меньшими акцизами. Таможенники видели, как сигареты пытались выдать за партию кваса, диванов или электропроводов.
Также ведется борьба с контрабандистами, которые прячут товары во внутренних полостях контейнеров, ложных бензобаках, внутри бытовой техники, банок с краской и даже конфет.
Ранее глава ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о темпах цифровизации работы ведомства. Внедрение отечественных программных решений позволит повысить скорость операций и упростить работу службы.