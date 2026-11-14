Мошенники начали пугать россиян фейковыми штрафами за нарушение правил парковки МВД предупредило водителей о фальшивых штрафах за нарушение правил парковки

Москва14 ноя Вести.Дистанционные мошенники начали практиковать схему обмана россиян со штрафами за нарушения правил парковки, угрожая кратным ростом суммы взыскания, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Они присылают потенциальной жертве сообщение о том, что его автомобиль был припаркован с нарушениями установленных правил, и за это выписан штраф.

Дистанционные мошенники внедрили схему обмана россиян со штрафами за нарушения правил парковки говорится в сообщении

Далее сообщается, что оплатить его можно, перейдя по ссылке, а в случае неуплаты грозят кратным увеличением суммы.

Если человек переходит по ссылке, то как правило попадает на фишинговый сайт с реквизитами на оплату. Следуя указанной там инструкции, он переводит деньги, которые поступают на счет мошенников.