Минпромторг определился с размером технологических сборов за электронику Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на электронику

Москва25 сен Вести.Минпромторг России определился со ставками технологического сбора для электроники и подготовил проект соответствующего приказа, сообщило ведомство на официальном сайте.

Новый сбор будет взыматься с 1 декабря 2026 года.

В ведомстве подчеркнули, что ставки сбора станут дифференцированными и будут зависеть от вида продукции, а также от того, включены ли товарный знак или модель продукции в Справочник товарных знаков и моделей.

Такой подход направлен на нивелирование инфляционных рисков, связанных с взиманием технологического сбора, и защиту сегментов потребительского рынка электронной и радиоэлектронной продукции, наиболее подверженных влиянию нового платежа. Поступления от технологического сбора будут направлены на оказание мер дополнительной государственной поддержки субъектам деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности говорится в сообщении

На вычислительные машины массой не более 10 кг с центральным блоком обработки данных, клавиатурой и дисплеем сбор составит 500 рублей при наличии информации о товарном знаке и модели, и 992 – при ее отсутствии, следует из проекта приказа.

Телефонные аппараты проводной связи с беспроводной трубкой будут облагаться сбором в 100 или 198 рублей, смартфоны – 250 или 496 рублей.

Ранее издание "Коммерсант" сообщало, что маркируемая электроника может получить скидку в 33% от базовой ставки технологического сбора. Собеседники журналистов отметили, что эта мера может быть направлена на то, чтобы стимулировать продавцов подтверждать российское происхождение продукции.