"Коммерсант": техсбор для смартфонов и ноутбуков могут сократить на 33%

Технологический сбор для смартфонов и ноутбуков могут сократить на 33% "Коммерсант": техсбор для смартфонов и ноутбуков могут сократить на 33%

Москва23 сен Вести.Маркируемая электроника, а именно смартфоны и ноутбуки, может получить скидку в 33% от базовой ставки обсуждаемого технологического сбора. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В публикации указано, что размер будущего техсбора будет определяться базовой ставкой, а также коэффициентами в зависимости от модели продукции.

Коэффициент определяется по наличию продукции в российской госинформсистеме (ГИС) мониторинга оборота товаров. Если устройства нет в соответствующей ГИС, технологический сбор на него будет больше на 33% говорится в тексте

Источники, опрошенные изданием, считают, что скидку введут для того, чтобы стимулировать продавцов подтверждать российское происхождение продукции.

Работа над механизмом технологического сбора для электроники ведется уже на протяжении нескольких лет. Новые правила должны были вступить в силу 1 сентября 2026 года, но срок отложили до 1 декабря.