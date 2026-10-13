С начала года в Москве эвакуировали 215 тысяч машин нарушителей

Названы марки самых часто эвакуируемых машин в Москве С начала года в Москве эвакуировали 215 тысяч машин нарушителей

Москва13 окт Вести.С начала 2026 года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили на спецстоянки 215 тысяч машин нарушителей, сообщает столичный Дептранс в мессенджере MAX.

Там уточнили, что почти 17 тысяч из них были эвакуированы повторно.

Автомобили каких марок эвакуировали чаще всего: Kia, Hyundai, Geely, BMW, Toyota говорится в публикации

В Дептрансе Москвы подчеркнули, что неправильная стоянка мешает пешеходам и другим водителям, а иногда может стать причиной ДТП.

Автомобилистам напомнили, что за нарушение правил предусмотрены штрафы и эвакуация автомобиля.