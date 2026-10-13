Москва13 октВести.С начала 2026 года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили на спецстоянки 215 тысяч машин нарушителей, сообщает столичный Дептранс в мессенджере MAX.
Там уточнили, что почти 17 тысяч из них были эвакуированы повторно.
Автомобили каких марок эвакуировали чаще всего: Kia, Hyundai, Geely, BMW, Toyotaговорится в публикации
В Дептрансе Москвы подчеркнули, что неправильная стоянка мешает пешеходам и другим водителям, а иногда может стать причиной ДТП.
Автомобилистам напомнили, что за нарушение правил предусмотрены штрафы и эвакуация автомобиля.