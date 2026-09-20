Дептранс: для роботов-курьеров в Москве обустроили 234 парковки Для роботов-курьеров появились 234 специальные парковки в Москве

Москва20 сен Вести.В Москве появились специальные парковочные зоны для роботов-курьеров. Всего оборудовано уже 234 парковки. Об этом сообщили в Дептрансе столицы в MAX.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, парковки появились во всех районах, где работают роверы.

Роверы уже стали надежными помощниками в доставке заказов. Появление для них специальных парковочных зон — важный шаг к системному регулированию сервиса. Четкие стандарты разметки и обязательное сохранение широких проходов гарантируют, что роботы не создадут помех для москвичей на тротуарах приводятся слова Ликсутова

При создании парковок учитывались такие параметры как приоритет для пешеходов, дистанция от транспорта, запретные зоны, габариты и разметка.