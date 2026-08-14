Для мониторинга инфраструктуры в Москве испытают робособак

В Москве после испытаний собак-роботов задействуют в патрулировании Для мониторинга инфраструктуры в Москве испытают робособак

Москва14 авг Вести.Систему управления робособаками, способными патрулировать территорию инфраструктурных объектов испытают в Москве. Об этом сообщает РБК.

В кластере "Ломоносов" в конце августа пройдут демонстрационные испытания системы управления робособаками, которые смогут фиксировать нарушения и выполнять команды человека.

Система, предназначенная для автономного мониторинга крупных объектов городской инфраструктуры и разработанная компанией "Кью Групп", уже прошла тестирование в Центре испытаний роботов Московского инновационного кластера на территории Сколково говорится в сообщении

Робособаки смогут патрулировать склады, стройплощадки, парковки и другие территории, выявляя внештатные ситуации. Робот способен находить людей в запрещенных зонах, и совершающих противоправные действия, фиксировать случаи вандализма, появление граффити, курение, нарушения правил парковки, а также контролировать соблюдение требований безопасности.

Система позволяет управлять сразу несколькими робособаками. Оператор задает маршрут и отмечает на цифровой карте контрольные точки. После этого робот начинает действовать автономно: он самостоятельно патрулирует территорию, объезжает препятствия, анализирует окружающую обстановку с помощью искусственного интеллекта и в режиме реального времени передает оператору информацию о выявленных нештатных ситуациях.