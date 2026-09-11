Москва11 сенВести.На дорогах Москвы стала появляться специализированная разметка для роботов-доставщиков. Об этом сообщает MK.RU.
По информации источника, в настоящее время известно, как минимум, о появившейся разметке в Отрадном. Она представляет из себя прямоугольник, на котором роверы паркуются и ждут заказы.
Как правило, эти паркинги располагаются вблизи фуд-моллов и иных точек, откуда производят доставку. Стоянка производится только на тротуарах.
В действующей редакции правил дорожного движения разметки данного типа пока нет. Она наносится в рамках экспериментального правового режима.