Разметка для роботизированных курьеров стала появляться в Москве

В Москве появилась дорожная разметка для роботов-курьеров Разметка для роботизированных курьеров стала появляться в Москве

Москва11 сен Вести.На дорогах Москвы стала появляться специализированная разметка для роботов-доставщиков. Об этом сообщает MK.RU.

По информации источника, в настоящее время известно, как минимум, о появившейся разметке в Отрадном. Она представляет из себя прямоугольник, на котором роверы паркуются и ждут заказы.

Как правило, эти паркинги располагаются вблизи фуд-моллов и иных точек, откуда производят доставку. Стоянка производится только на тротуарах.

В действующей редакции правил дорожного движения разметки данного типа пока нет. Она наносится в рамках экспериментального правового режима.