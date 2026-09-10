Москва10 сен Вести.В Москве строители активно внедряют новые технологии. Одна из них - беспилотные краны. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, перед Департаментом стоят две важные задачи: цифровизация и сокращение трудозатрат.

Ручной труд мы максимально стараемся переводить в труд автоматизированный, пробуем, внедряем новые технологии, которые появляются и в России, и за рубежом. Что-то заходит и хорошо реализуется. Например, беспилотные краны, технология начала реализовываться, она начала распространяться сообщил Овчинский

По его мнению, за подобными технологиями будущее.

Какие-то технологии не сразу заходят, нужно время, чтобы созреть и стать достойным этой технологии. Сейчас пока не все готовы к этому. Мы пилотируем на городских объектах. Очень много технологий, потому что понимаем, что объем городской стройки значительный, и именно здесь мы можем обкатывать и масштабировать такие новые цифровые сервисы. Ну и стараемся распространять это в коммерческих проектах. К счастью, наши коллеги по отрасли активно вовлекаются в процесс добавил глава департамента

Ранее сообщалось, что для работы в районах, прилегающих к Северному морскому пути были разработаны специальные беспилотные краны, которые по способу управления схожи с FPV-дронами, применяемыми в зоне спецоперации. По словам генерального директора и главного конструктора Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина, такая технология позволит специалистам оставаться в местах своего проживания и не покидать свои семьи надолго из-за работы, поскольку оператор крана может находиться на любом удалении от него и осуществлять управление дистанционно.