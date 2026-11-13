Москва13 ноя Вести.Владельцев почти 721 тысячи автомобилей BMW в США попросили парковаться на улице, так как обнаружен дефект, который может привести к возгоранию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на предупреждение Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По информации агентства, на прошлой неделе BMW объявила об отзыве 14 моделей 2012–2018 годов выпуска. Причина - в неправильно герметизированном электрическом разъеме на водяном насосе: он может контактировать с водой и замыкать, из-за чего возрастает риск возгорания припаркованного и выключенного автомобиля. При этом данные машины уже попадали под отзыв в 2024 году из-за проблемы с водяным насосом и теперь требуют повторного ремонта.

Согласно данным NHTSA, BMW выявила 10 инцидентов, которые могут быть связаны с этой неисправностью, в автомобилях, прошедших ремонт по предыдущему отзыву. Сообщений об авариях или травмах не поступало.

Если у вас один из этих автомобилей, вам следует парковать его на улице, вдали от зданий и других машин, до тех пор пока автомобиль не будет отремонтирован говорится в предупреждении для автовладельцев

Отмечается, что готового решения у BMW пока нет, но оно "находится в разработке".

Уведомления от NHTSA планируется разослать с 25 декабря.