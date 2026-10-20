Volkswagen отзывает несколько десятков тысяч электромобилей из-за угрозы пожара Bild: Volkswagen отзывает более 72 тысяч электромобилей из-за дефекта батарей

Москва20 окт Вести.Volkswagen (VW) отзывает почти 72,7 тысячи электромобилей. Отзывная компания проводится по всем странам, где они были проданы, сообщает газета Bild, ссылаясь на данные федерального ведомства автомобильного транспорта (KBA).

В ФРГ для обслуживания в автосервисах будут приглашены владельцы VW Cupra Born, Volkswagen ID. Buzz, а также владельцы VW ID.3, ID.4, ID.7. Речь идет об электромобилях, которые были выпущены с 2022 по 2025 годы.

Причина отзыва: неисправные ячейки аккумулятора, которые в худшем случае могут привести к возгоранию поясняет Bild

Пока данных о пострадавших от пожаров из-за батарей или материальном ущербе в KBA не поступало.

Причиной дефекта, по данным производителя электромобилей, стал производственный брак со стороны поставщиков автокомпонентов. Некоторые из поставленных ими ячеек высоковольтных батарей не соответствуют предъявляемым к ним стандартам. До приглашения на техническое обслуживание владельцам электрокаров предлагается временно ограничить уровень зарядки аккумуляторов. Он не должен превышать 80% от максимума.

В конце сентября Volkswagen объявил масштабную отзывную кампанию для более чем пяти миллионов машин. Причиной беспокойства стала коррозия болта в механизме рулевого управления. Эта неисправность может привести к потере управления автомобилем и стать причиной ДТП.

Ранее Volkswagen зафиксировал резкое снижение продаж своих автомобилей во всем мире. Оно оказалось самым серьезным за последние четыре года.