Москва20 октВести.Volkswagen (VW) отзывает почти 72,7 тысячи электромобилей. Отзывная компания проводится по всем странам, где они были проданы, сообщает газета Bild, ссылаясь на данные федерального ведомства автомобильного транспорта (KBA).
В ФРГ для обслуживания в автосервисах будут приглашены владельцы VW Cupra Born, Volkswagen ID. Buzz, а также владельцы VW ID.3, ID.4, ID.7. Речь идет об электромобилях, которые были выпущены с 2022 по 2025 годы.
Причина отзыва: неисправные ячейки аккумулятора, которые в худшем случае могут привести к возгораниюпоясняет Bild
Пока данных о пострадавших от пожаров из-за батарей или материальном ущербе в KBA не поступало.
Причиной дефекта, по данным производителя электромобилей, стал производственный брак со стороны поставщиков автокомпонентов. Некоторые из поставленных ими ячеек высоковольтных батарей не соответствуют предъявляемым к ним стандартам. До приглашения на техническое обслуживание владельцам электрокаров предлагается временно ограничить уровень зарядки аккумуляторов. Он не должен превышать 80% от максимума.
В конце сентября Volkswagen объявил масштабную отзывную кампанию для более чем пяти миллионов машин. Причиной беспокойства стала коррозия болта в механизме рулевого управления. Эта неисправность может привести к потере управления автомобилем и стать причиной ДТП.
Ранее Volkswagen зафиксировал резкое снижение продаж своих автомобилей во всем мире. Оно оказалось самым серьезным за последние четыре года.