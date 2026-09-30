Москва30 сен Вести.Немецкий автоконцерн Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений об оплате и условиях труда сотрудников ради экономии, передает агентство DPA со ссылкой на компанию.

В рамках ужесточения программы экономии Volkswagen расторг большую часть действующих коллективных соглашений, включая ключевой рамочный договор говорится в сообщении

Концерн объявил, что в рамках программы жесткой экономии ("План будущего 2030") прекращает действие ряда коллективных договоров с профсоюзами. По данным профсоюза IG Metall, под сокращение попали 10 из 13 соглашений, которые составляли внутренний тарифный пакет компании.

В том числе был расторгнут базовый рамочный договор - он регулировал условия труда, рабочее время и систему надбавок для более чем 100 тысяч сотрудников в Германии. При этом одно важное исключение сделали: соглашение, которое гарантировало сохранение рабочих мест до конца 2030 года, пока оставили в силе.

Официальное расторжение вступило в силу 31 декабря 2026 года. В Volkswagen пояснили: ряд положений текущих договоров нужно пересмотреть из-за растущего финансового давления на компанию. Директор по персоналу Арне Мейсвинкель связал ситуацию с резким ухудшением экономической конъюнктуры в европейском автопроме - в том числе из-за активной экспансии китайских производителей, которые предлагают более дешевые машины на европейском рынке. Цель шага - создать правовую основу для новых тарифных переговоров.

В IG Metall расторжение соглашений назвали грубым ударом по коллективу и наглой попыткой "залезть в карман сотрудников". IG Metall ранее заявил о готовности дать решительный отпор планам Volkswagen по расторжению коллективных соглашений.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen в рамках антикризисного плана уволит 50 тысяч сотрудников и прекратит производство машин на четырех заводах в Германии, пишет агентство AP. План сокращения расходов, предложенный гендиректором Volkswagen Оливером Блюме, утвердили в Совете директоров автопроизводителя. По данным Volkswagen, сейчас в Европе у компании есть избыточные мощности в объеме 500 тысяч авто.