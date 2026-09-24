Беднеющий Mercedes хочет, чтобы сотрудники работали сверхурочно и бесплатно WiWo: Mercedes предложил сотрудникам увеличить рабочую неделю без доплат

Москва24 сен Вести.Mercedes-Benz может закрыть два предприятия в Германии, если компании не удастся снизить расходы на оплату труда. Об этом пишет издание WirtschaftsWoche (WiWo).

По его данным, речь идет о заводе по сборке легковых автомобилей, а также предприятии, выпускающем компоненты трансмиссии.

Одной из мер экономии, по версии руководства, может стать увеличение продолжительности рабочей недели с 35 до 40 часов, но без повышения зарплат. Кроме того, Mercedes-Benz может сократить или полностью отменить отпускные, рождественские бонусы и другие специальные выплаты сотрудникам.

Как пишет WirtschaftsWoche, благодаря этим мерам концерн рассчитывает снизить расходы на рабочую силу в Германии на сумму до 800 миллионов евро.

Работники Mercedes-Benz в ответ потребовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года. Они также хотят получить обязательства по размещению новых технологических производственных линий на немецких площадках концерна.

Кризис претерпевает также и немецкий Volkswagen. Наблюдательный совет автоконцерна в начале сентября одобрил план по закрытию четырех заводов в Германии. Около 50 тысяч сотрудников сократят.