Bild: Volkswagen намерен уволить еще 12 тысяч сотрудников до 2030 года

Volkswagen планирует сократить еще более 10 тысяч рабочих мест Bild: Volkswagen намерен уволить еще 12 тысяч сотрудников до 2030 года

Москва24 окт Вести.Автоконцерн Volkswagen в рамках программы жесткой экономии намерен сократить еще 12 тысяч рабочих мест к 2030 году, сообщает газета Bild.

По информации журналистов, соответствующие меры дополнят уже утвержденную программу оптимизации штата, в рамках которой компания планирует ликвидировать более 35 тысяч позиций. Отмечается, что руководство концерна рассчитывает провести оптимизацию "социально приемлемым способом", который исключает прямые принудительные увольнения.

Как пишет издание, концерн предлагает сотрудникам устраиваться в специализированные переходные компании, которые финансируются при поддержке государства и занимаются переобучением, а также дальнейшим трудоустройством персонала.

Вместе с тем профсоюз работников металлообрабатывающей промышленности IG Metall категорически отверг эту инициативу и пригрозил провести забастовки сразу после Нового года.

Ранее стало известно, что 42% металлургических и электротехнических предприятий Германии могут начать сокращать работников в течение ближайшего полугода из-за резкого ухудшения экономической ситуации.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал наличие проблем в немецкой экономике и призвал к немедленной реализации реформ.