Москва23 окт Вести.Почти половина металлургических и электротехнических предприятий Германии готовится сокращать работников в течение ближайшего полугода, сообщило ТАСС со ссылкой на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ (Gesamtmetall).

По данным союза, 42% предприятий рассчитывают сократить персонал в ближайшее время из-за резкого ухудшения экономической ситуации.

39% компаний оценивают свое деловое положение как плохое, еще 40% называют его удовлетворительным. При этом каждая пятая компания (21%) ожидает дальнейшего ухудшения ситуации в течение 6 месяцев говорится в публикации

Ранее аналитик Кристиан Лют заявил ИС "Вести", что металлургия Германии страдает от дестабилизации. По его оценке, говорить о полной потере конкурентоспособности отрасли пока нельзя, но проблемы в ней есть.