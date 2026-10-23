Москва23 октВести.Почти половина металлургических и электротехнических предприятий Германии готовится сокращать работников в течение ближайшего полугода, сообщило ТАСС со ссылкой на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ (Gesamtmetall).
По данным союза, 42% предприятий рассчитывают сократить персонал в ближайшее время из-за резкого ухудшения экономической ситуации.
39% компаний оценивают свое деловое положение как плохое, еще 40% называют его удовлетворительным. При этом каждая пятая компания (21%) ожидает дальнейшего ухудшения ситуации в течение 6 месяцевговорится в публикации
Ранее аналитик Кристиан Лют заявил ИС "Вести", что металлургия Германии страдает от дестабилизации. По его оценке, говорить о полной потере конкурентоспособности отрасли пока нельзя, но проблемы в ней есть.