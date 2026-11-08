Москва8 нояВести.Промышленный сектор Германии сталкивается с ежемесячной потерей около 15 тысяч рабочих мест. Об этом заявил председатель Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики.
По его словам, наиболее остро это ощущается в автомобилестроении, сфере производства автокомпонентов, металлообработке, машиностроении и химической индустрии.
Германия сейчас ежемесячно теряет 15 тыс. рабочих мест в промышленностисказал Кубики
Председатель партии подчеркнул, что масштабное сокращение занятости усиливает у населения опасения за будущее.
23 октября сообщалось, что почти половина металлургических и электротехнических предприятий Германии готовится сокращать работников в течение ближайшего полугода.