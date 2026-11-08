В Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест Кубики: каждый месяц промышленность ФРГ теряет 15 тыс. рабочих мест

Москва8 ноя Вести.Промышленный сектор Германии сталкивается с ежемесячной потерей около 15 тысяч рабочих мест. Об этом заявил председатель Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики.

По его словам, наиболее остро это ощущается в автомобилестроении, сфере производства автокомпонентов, металлообработке, машиностроении и химической индустрии.

Германия сейчас ежемесячно теряет 15 тыс. рабочих мест в промышленности сказал Кубики

Председатель партии подчеркнул, что масштабное сокращение занятости усиливает у населения опасения за будущее.

23 октября сообщалось, что почти половина металлургических и электротехнических предприятий Германии готовится сокращать работников в течение ближайшего полугода.