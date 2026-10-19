Volkswagen может заморозить зарплаты значительной части сотрудников до 2030 года Volkswagen может заморозить зарплаты сотрудников для сокращения расходов

Москва19 окт Вести.Автоконцерн Volkswagen ради сокращения расходов может пойти на заморозку зарплат значительной части своих сотрудников, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Издание ссылается на внутренние документы, предназначенные для руководства компании.

Volkswagen, по всей видимости, намерен пойти на еще более жесткие меры ради сокращения расходов. Крупнейший автоконцерн Европы планирует заморозить зарплаты значительной части своих сотрудников по всему миру. Всего в компании работают около 600 тысяч человек говорится в публикации

Уточняется, что заморозка зарплат может произойти до 2030 года.

Ранее немецкий автоконцерн Volkswagen зафиксировал резкое снижение продаж своих автомобилей во всем мире. Это падение стало самым серьезным более чем за четыре года.