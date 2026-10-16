Москва16 окт Вести.Немецкий автоконцерн BMW приостановил прием заявлений от сотрудников на увольнение, так как внутренний корпоративный портал не справился с большим числом обращений. Об этом сообщает газета Bild.

В материале указывается, что увольнения связаны с обещанием компенсаций. Руководство BMW планирует сократить до 8 тысяч сотрудников по всему миру, преимущественно в Германии. Ради этого тем, кто уволится сам, пообещали выплату.

Размер компенсации зависит от стажа, возраста и уровня дохода. Работники с высоким заработком и большим опытом могут рассчитывать на сумму около 50 тысяч евро (около 4,6 млн рублей) за каждый год работы. В отдельных случаях выплата может достигать 600 тысяч евро (около 56,2 млн рублей) за 12 лет службы.

Представитель BMW подтвердил высокий уровень интереса, но отказался предоставить дополнительные подробности. Однако внутри компании, как сообщается, эта ситуация (со сбоем на портале. - Прим. ред.) вызвала значительное недовольство сказано в материале

Ранее СМИ передавали, что BMW планирует сократить несколько тысяч сотрудников в Германии к концу 2027 года.