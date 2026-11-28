Москва28 ноя Вести.Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz возобновляет программу добровольного увольнения сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации и курса на сокращение расходов, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на данные внутренней корпоративной сети.

По информации газеты, компания предложит компенсационные выплаты более чем 30 тыс. работников административных подразделений и отделов разработки.

Новая программа будет действовать с 1 декабря 2026 года по 30 сентября 2027 года. Наиболее выгодные условия предусмотрены в первые четыре месяца. Этот период в компании называют "турбофазой": сотрудники, согласившиеся на увольнение в этот срок, получат дополнительные выплаты. Первые персональные предложения должны поступить работникам по электронной почте в начале декабря.

Размер компенсаций может достигать 422 тыс. евро. Такую сумму, согласно расчетам Handelsblatt, способен получить 52-летний инженер с ежемесячной зарплатой от 5 460 до 6 920 евро до вычета налогов, без учета специальных выплат. Если принять предложение после завершения "турбофазы", максимальная компенсация составит 340 тыс. евро. Для сотрудников административных подразделений выплаты могут достигать 253 тыс. евро.

Возобновление программы связано с ухудшением экономических показателей концерна. Согласно внутреннему документу, на который ссылается издание, ситуация продолжает осложняться прежде всего из-за слабых результатов Mercedes в Китае, которые не удается компенсировать ростом продаж в других регионах. Кроме того, компания продолжает реализацию программы Next Level Performance, запущенной в 2025 году и направленной на сокращение расходов на производство, материалы и персонал.

Предыдущая программа добровольного ухода действовала с апреля 2025 года по март 2026 года.