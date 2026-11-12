Mercedes заморозил инвестиции в немецкие заводы и не исключил их закрытия

Mercedes-Benz поставил на паузу инвестиции в немецкое производство Mercedes заморозил инвестиции в немецкие заводы и не исключил их закрытия

Москва12 ноя Вести.Руководство немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz постановило приостановить все последующие капиталовложения в производство в Германии и не исключило закрытия предприятий в стране на фоне обсуждения урезания затрат на сотрудников.

Об этом проинформировало агентство DPA.

Член правления концерна, курирующий производство, Михаэль Шибе сообщил, что решение о прекращении инвестиций принято руководством коллегиально.

По его словам, несмотря на многочисленные интенсивные переговоры с производственным советом и профсоюзом IG Metall, стороны не могут достичь приемлемого компромисса, а продолжать вкладывать средства в Германию при текущей структуре издержек не представляется возможным.

Топ-менеджер уточнил, что стоимость одного рабочего часа на производстве в ФРГ местами в пять раз превышает аналогичный показатель на заводах концерна в странах Восточной Европы, и подобный разрыв наблюдается в административной сфере.

Ранее Шибе уже предупреждал, что при отсутствии прогресса в снижении затрат под угрозой закрытия окажутся два предприятия в Германии: один сборочный завод и одна площадка по выпуску силовых агрегатов.

Автопром Германии в последние годы переживает кризис, изначально вызванный пандемией COVID-19, который с 2022 года усугубился из-за резкого подорожания энергоносителей, а также из-за усилившейся конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Дополнительными негативными факторами стали пошлины со стороны США и последствия кризиса на Ближнем Востоке.

В начале ноября стало известно, что в ФРГ — антирекорд по числу уехавших граждан за весь период статистических наблюдений. В 2025 году страну покинули почти 289 тысяч человек. Предыдущий максимум зарегистрировали 10 лет назад, он составил 281,4 тысячи эмигрантов.