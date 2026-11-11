Volkswagen отменяет планы развивать производство в ФРГ на фоне падения прибыли Bloomberg: Volkswagen отказался от проекта модернизации завода в Германии

Москва11 ноя Вести.Автоконцерн Volkswagen (VW) из-за падения прибыли отказался от модернизации производственных мощностей завода в немецком Вольфсбурге, где находится штаб-квартира компании, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что крупнейший европейский автопроизводитель вынужден пересмотреть инвестиции в предприятия на территории Германии.

Компания VW заявила в среду, что не будет реализовывать свою так называемую концепцию производства Gamechanger (от англ. gamechanger — переломный момент) "в ранее запланированном виде" в Вольфсбурге из-за напряженного финансового положения компании говорится в материале

Ситуация демонстрирует, как быстро финансовые трудности VW повлияли на долгосрочные инвестиции, отмечает агентство.

Руководство немецкого автоконцерна пытается сэкономить около 31 млрд евро, продолжая финансировать разработку электромобилей и ПО. Новая технология, включая так называемое "гигалитье", предназначалась для внедрения в Вольфсбурге с последующим распространением на всю группу предприятий.

Как заявила Bloomberg глава производственного совета VW Даниэла Кавалло, решение об отказе от модернизации завода стало "вопиющим нарушением" соглашения от декабря 2024 года. Она обвинила компанию в отказе от стремления лидировать в производственных технологиях и добавила, что рабочие будут сопротивляться переносу выпуска машин марки Golf с двигателями внутреннего сгорания из Вольфсбурга в Мексику, пока VW не объяснит, какие это повлечет последствия для рабочих мест.

Концерн Volkswagen сейчас пытается уменьшить число дорогостоящих операций в Германии и планирует сократить около 100 тыс. рабочих мест по всему миру. Автопроизводитель также поднял вопрос о закрытии немецких заводов, чего удавалось избегать всю послевоенную эпоху.