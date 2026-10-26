Manager Magazin: Volkswagen может выбрать для своих автомобилей китайское ПО

Volkswagen может выбрать для своих авто китайское ПО вместо американского Manager Magazin: Volkswagen может выбрать для своих автомобилей китайское ПО

Москва26 окт Вести.Немецкий автомобильный концерн Volkswagen рассматривает возможность использования китайского программного обеспечения (ПО) вместо архитектуры американского стартапа Rivian для своих самых популярных массовых моделей в Европе, сообщает Manager Magazin со ссылкой на источники.

Китайское программное обеспечение для Volkswagen обходится на миллиарды евро дешевле, чем программное обеспечение американского партнера Rivian. Глава бренда Томас Шефер намерен внедрить ее в Европе говорится в статье

Volkswagen в течение длительного периода сталкивается с серьезными трудностями в сфере производства, обусловленными избыточными мощностями и высокими операционными затратами.

Для стабилизации ситуации руководство компании инициирует глубокую реструктуризацию бизнеса, которая предусматривает закрытие четырех заводов на территории Германии.

Помимо этого, в рамках стратегии оптимизации до 2030 года автопроизводитель намерен сократить до 100 тысяч сотрудников по всему миру либо существенно сузить линейку выпускаемых моделей.