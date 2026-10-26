Москва26 октВести.Немецкий автомобильный концерн Volkswagen рассматривает возможность использования китайского программного обеспечения (ПО) вместо архитектуры американского стартапа Rivian для своих самых популярных массовых моделей в Европе, сообщает Manager Magazin со ссылкой на источники.
Китайское программное обеспечение для Volkswagen обходится на миллиарды евро дешевле, чем программное обеспечение американского партнера Rivian. Глава бренда Томас Шефер намерен внедрить ее в Европеговорится в статье
Volkswagen в течение длительного периода сталкивается с серьезными трудностями в сфере производства, обусловленными избыточными мощностями и высокими операционными затратами.
Для стабилизации ситуации руководство компании инициирует глубокую реструктуризацию бизнеса, которая предусматривает закрытие четырех заводов на территории Германии.
Помимо этого, в рамках стратегии оптимизации до 2030 года автопроизводитель намерен сократить до 100 тысяч сотрудников по всему миру либо существенно сузить линейку выпускаемых моделей.