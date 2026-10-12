Volkswagen сообщил о крупнейшем за четыре года снижении продаж Мировые продажи автоконцерна Volkswagen резко снизились в 2026 году

Москва12 окт Вести.Немецкий автоконцерн Volkswagen зафиксировал резкое снижение продаж своих автомобилей во всем мире. Это падение стало самым серьезным более чем за четыре года, сообщает Reuters.

Согласно этой информации, снижение продаж автомобилей Volkswagen связано главным образом с Китаем. Эта азиатская страна является крупнейшим рынком немецкого концерна. За квартал поставки автомобилей Volkswagen в Китай сократились на 38,5%, а за девять месяцев с начала года снижение составило более 30%.

Резкий спад на китайском рынке в целом остается проблемой для всей отрасли заявил представитель Volkswagen Мартин Сандер

Снижение продаж в Китае затронуло также и других немецких автопроизводителей. Сокращение объемов поставок автомобилей зафиксировали Porsche и Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen расторгла большинство коллективных договоров с профсоюзами ради экономии. Под сокращение попали 10 из 13 соглашений, которые регулировали условия оплаты и труда сотрудников.