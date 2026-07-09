Bloomberg: продажи Porsche за первое полугодие 2026 года упали на 16%

Bloomberg: спрос на Porsche в 2026 году уже рухнул на 16% Bloomberg: продажи Porsche за первое полугодие 2026 года упали на 16%

Москва9 июл Вести.Продажи немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche AG в первом полугодии 2026 года сократились на 16%, сообщает агентство Bloomberg.

Наиболее заметное снижение пришлось на ключевые рынки компании: в Северной Америке спрос уменьшился на 13%, а в Китае - на 32%.

С января по июнь Porsche реализовала 122 306 автомобилей. Это самый слабый показатель компании с 2020 года.

В Porsche связывают падение продаж с тремя основными факторами. Первый - прекращение выпуска бензиновой версии модели 718. Второй - высокая база прошлого года, когда электрокроссовер Macan пользовался повышенным спросом. Третий - отмена в США налоговых льгот для владельцев гибридных и электрических автомобилей.

Дополнительное давление на бизнес компании оказали импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Для Porsche это особенно чувствительно, поскольку у бренда нет собственных производственных площадок на важном для него американском рынке.

Самым проблемным направлением для компании стал Китай. На продажи повлияли кризис на местном рынке недвижимости и жесткая конкуренция со стороны автопроизводителей, из-за чего премиальные бренды, включая Mercedes-Benz Group AG и BMW AG, теряют позиции.

Чтобы снизить риски, Porsche уменьшает дилерскую сеть в КНР и создает программное обеспечение с учетом предпочтений китайских покупателей. В компании ожидают, что спад продаж в Китае продолжится в течение всего 2026 года. Если прогноз подтвердится, это станет пятым годом снижения подряд.

Ранее портал "Дром" сообщал, что за первое полугодие 2026 года россияне купили на 21% больше подержанных автомобилей, чем за тот же период годом ранее.