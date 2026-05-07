Чистая прибыль BMW рухнула в I квартале на 23,1% Чистая прибыль BMW резко сократилась в I квартале

Москва7 мая Вести.Чистая прибыль немецкого автоконцерна BMW AG сократилась в I квартале 2026 года на 23,1% до 1,67 млрд евро против 2,17 млрд евро в I квартале прошлого года.

Согласно отчетности компании прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) упала в 1,6 раза до 2 млрд евро.

Выручка уменьшилась на 8,1% до 31,01 млрд евро.

Продажи автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce сократились в I квартале на 3,5% до 565 780 машин. Продажи электромобилей упали на 20,1% до 87488 машин.

Продажи мотоциклов BMW сократились на 4,2% до 42735 штук.