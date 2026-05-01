Розничные продажи в Германии упали в разы сильнее, чем прогнозировалось

В Германии неожиданно упали розничные продажи Розничные продажи в Германии упали в разы сильнее, чем прогнозировалось

Москва1 мая Вести.Розничные продажи в Германии в марте 2026 года снизились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Федерального статистического управления ФРГ.

Снижение оказалось значительно сильнее рыночных ожиданий, прогнозировавших показатель падения на уровне 0,1%, и стало самым резким с октября 2022 года. На потребительские настроение и расходы, по данным экспертов, оказала возросшая неопределенность, связанная с обострением на Ближнем Востоке.

Наибольший спад отмечен в продажах продуктов питания – падение составило 2,7%. Продажи непродовольственных товаров снизились на 1%.

При этом на 3% выросли показатели онлайн-торговли и торговли по почте.