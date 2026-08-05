Эксперты рассказали, как обмеление Рейна повлияет на экономику ФРГ Reuters: обмеление Рейна может вызвать новый виток инфляции в Германии

Москва5 авг Вести.Критическое обмеление реки Рейн в Германии может привести к сбою в цепочках поставок, что в свою очередь грозит новым витком инфляции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прогнозы экономистов.

По состоянию на 5 августа, уровень воды на ключевом узком участке Рейна у города Кауб в федеральной земле Рейнланд-Пфальц упал до исторического минимума в 23 сантиметра. К субботе ожидается снижение до 18 сантиметров.

Возможные сбои в поставках и связанный с ними дефицит могут привести к удорожанию многих товаров говорится в публикации

Опрошенные агентством эксперты объяснили, что из-за мелководья баржи могут загружаться не более чем на треть. Из-за этого компании вынуждены нанимать больше судов, а также переходить на автомобильные или железнодорожные перевозки. Это привело к резкому росту стоимости речных транспортировок – с 45 до 150 евро за тонну.

Так, дефицит сырья и удорожание логистики подтолкнут инфляцию в ФРГ дополнительно на 0,5%. Такие подсчеты привели в Hamburg Commercial Bank и Berenberg Bank.

По оценкам специалистов, такая ситуация в Германии будет сохраняться как минимум до ноября.